Spenden sind jederzeit willkommen

„Ich unterstütze die Wiederstein – Heilig-Land-Stiftung, weil sie durch ihre Projekte für die Menschlichkeit im Kleinen zeigt, was im Großen möglich wäre“, sagt Lukas Thull aus Illingen, der auf dem Jakobsweg die Stiftung mit angestoßen hat. Dankbar für die Hilfe und Unterstützung so vieler Menschen fühlen sich die Geschwister Wiederstein in ihrem Engagement gestärkt.

„Jede Unterstützung zählt, denn sie trägt dazu bei, das Leben der Menschen friedvoller zu machen“, sagen sie.penden oder Zustiftungen erbitten die Stifter auf das Konto der Pfarrer Benno Wiederstein und Agnes Wiederstein – Heilig-Land-Stiftung IBAN: DE49 3706 0193 3017 0330 17; BIC: GENODED1PAX.