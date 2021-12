„SooNahe“ startet Verkauf: Auch Weihnachtsbäume regional kaufen

Bei einer Reihe von SooNahe-Bäckern etwa fänden sich weihnachtliche Backwaren in SooNahe-Qualität, beispielsweise eine Auswahl an Christstollen, Lebkuchen oder feinen Plätzchen. Die SooNahe-Winzer bieten neben ihren Weinen fürs festliche Menü vielfach auch schmackhafte Kreationen für heiße Genüsse mit und ohne Alkohol, sei es als Glühwein oder auch als Kinderpunsch. Ideal kombinieren ließe sich die Vielfalt der Produkte in der „SooNahe-Beziehungskiste“. Der überaus beliebte Renner im Sortiment biete für jeden Geschmack und jeden Geldbeutel eine variantenreiche Ausstattung und sei noch dazu auch versandfähig. „So kann man auch seinen Lieben in der Ferne heimatliche Grüße und Genüsse übersenden“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Großer Beliebtheit erfreuen sich auch die Gutscheinangebote der SooNahe-Gastronomen, die entweder zu einem Aufenthalt in einem schönen Restaurant einladen, oder auch den Genuss zu Hause in Form von Abhol- oder Lieferservice ermöglichen. Und um zu Hause ein weihnachtliches Ambiente zu zaubern, biete sich ein Weihnachtsbaum aus heimischer, nachhaltiger Forstwirtschaft an. „Eine ganze Reihe von Anbietern aus und in der Region hat sich hier zusammengefunden, um unter dem Dach der Regionalmarke SooNahe-Weihnachtsbäume ohne lange Transportwege und mit schonender Kultivierung dem heimischen Verbraucher anzubieten“, erklärt die Initiative.

Weitere Informationen unter www.soonahe.de