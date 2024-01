Plus Dickenschied Sirene in der Silvesternacht: Scheune in Dickenschied brennt ab Ein Start ins neue Jahr, wie ihn sich wohl niemand wünscht: Mitten in der Silvesternacht gegen 3 Uhr heulen die Sirenen auf den Hunsrückhöhen. Der Grund ist ein Brand einer Scheune in Dickenschied. Von Charlotte Krämer-Schick, Philipp Lauer

Bei dem Gebäude, das am östlichen Ortsrand in direkter Nachbarschaft eines weiteren Wirtschaftsgebäudes liegt, handelt es sich um eine schätzungsweise rund 20 mal 20 Meter große Scheune mit einem angrenzenden Bullenmaststall, berichtet der Brand- und Katastrophenschutzinspekteur des Rhein-Hunsrück-Kreises (BKI) Stefan Bohnenberger. Circa 40 Tiere haben sich im Stall befunden, in ...