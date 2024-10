Plus Simmern

Simmerner Stadtfest lädt zum Bummeln ein: Motto „Maje, gucke, kaafe“ ist vollends aufgegangen

Von Thomas Torkler

i Simmerner Stadtfest lädt zum Bummeln ein Foto: Thomas Torkler

Wenn es trocken bleibt, ist das schon die halbe Miete. Die Werbegemeinschaft Simmern Attraktiv und die Stadt als Veranstalter konnten zufrieden sein, denn am Sonntag war es zwar kühl, aber es gab keinen Regen, wie schon so manches Mal am ersten Sonntag im Oktober.