Plus Emmelshausen Sie knüpft am Netzwerk Sprache: Denise Michel-Becker öffnete vor knapp 30 Jahren ihre Praxis in Emmelshausen Denise Michel-Becker und ihr Team laden diesen Samstag, 4. November, von 11 bis 15 Uhr zum Tag der offenen Tür in die Praxis für Sprachtherapie, allgemeine Entwicklungsförderung und Lerntherapie, „Therami“, in Emmelshausen ein. Von Philipp Lauer

Anlass ist zum einen das mittlerweile mehr als 25-jährige Bestehen der Praxis, zum anderen die Ausweitung des ohnehin schon breiten Angebots der therapeutischen Praxis am Marktplatz vorzustellen. Die Veranstaltung soll sich sowohl an Patienten und Interessierte wie auch an Fachleute von Behörden und Einrichtungen und mögliche Arbeitnehmer richten. Pandemie: 2021 fiel ...