Seit mehr als 30 Jahren ein Pate für Bopparder Dammigbach: Ehrung für Wilfried Minning

Bürgermeister Jörg Haseneier (links) überreicht Wilfried Minning die Jubiläumsehrenamtskarte. Wilfried Minning unterstützt die Stadt Boppard seit mehr als 30 Jahren als ehrenamtlicher Bachpate. Foto: Stadt Boppard/Schröder

Haseneier dankte Minning für sein langjähriges und vorbildliches Engagement zum Wohle der Stadt – auch stellvertretend für alle Bachpaten in Boppard, wie in einer Pressemitteilung betont wird.

Bachpaten spielen demnach für Boppard eine unverzichtbare Rolle bei der Gewässerbeobachtung. Sie informieren die Stadtverwaltung regelmäßig über den Zustand des Baches, übernehmen in Absprache mit der Stadt kleinere Pflegearbeiten oder melden deren Notwendigkeit. Sie informieren die Stadt auch über akute Beeinträchtigungen. Betreut und unterstützt werden die ehrenamtlichen Bachpaten von der Stadt Boppard, die weiter die Verantwortung für die Gewässer trägt. Gemeinsam mit Minning kümmern sich die Fritz-Straßmann-Schule (Bruder-Michels-Bach und Orgelborne, Josefinenbach) und die BUND-Kreisgruppe Rhein-Hunsrück im Rahmen von Bachpatenschaften um Gewässer im Stadtgebiet. Minning ist Pate des Bad Salziger Dammigbachs einschließlich seiner Nebenarme auf knapp sechs Kilometern von der Quelle bis zur Mündung in den Rhein. Er war seinerzeit mit der Fritz-Straßmann-Schule einer der ersten Bachpaten in Rheinland-Pfalz.

Jährlicher Gewässerzustandsbericht

„Das Ganze war damals relativ neu. Der frühere Bürgermeister Wolfgang Gipp hatte die Idee und fragte mich, ob ich mir vorstellen könnte, ehrenamtlicher Bachpate zu werden. Das hat mir die ganzen Jahre über immer Spaß gemacht“, erzählt der heute 70-Jährige, der vor dem Ruhestand bei der Wasserschutzpolizei beschäftigt war. In einem jährlichen Gewässerzustandsbericht informiert er umfassend über den Zustand des Dammigbaches – vor allem im Hinblick auf den Gewässerschutz und die Starkregenereignisse der vergangenen Jahre ist dies für Kommunen von großer Bedeutung. Den Schwerpunkt seiner ehrenamtlichen Tätigkeit sieht er im Naturschutz: den Bach freihalten, Pflegearbeiten übernehmen und Gefahren melden.

„Ich melde der Stadt, wenn der Bachlauf verstopft ist, zum Beispiel durch Erde und Steine“, sagt Minning. Besondere Aufmerksamkeit erfordert der Bereich des Oberlaufs und der Seitenarme ab der K 118 im Naturschutzgebiet. „Im Sommer etwas mehr, weil die Kröten und Unken im Auge behalten werden müssen. Dann muss man auch öfters mal eingreifen“, sagt der Bachpate. Wenn die Teiche, durch die der Dammigbach fließt, auszutrocknen drohen, sammelt Wilfried Minning die Kaulquappen ein und setzt sie an Stellen um, wo sie eine Überlebenschance haben.

Verleihung ist symbolische Anerkennung

„Das Engagement unserer ehrenamtlichen Bachpaten und Bachpatinnen trägt dazu bei, unsere Natur zu schützen und zu erhalten und das Bewusstsein für den Naturschutz zu stärken. Ihr jahrzehntelanger Einsatz ist vorbildlich und motiviert vielleicht auch weitere Menschen, sich für den Erhalt unserer Natur ehrenamtlich einzusetzen. Ich danke all unseren ehrenamtlichen Bachpatinnen und Bachpaten ausdrücklich für ihr Engagement in den vergangenen Jahren“, erklärt Bürgermeister Haseneier. Die Verleihung der Jubiläumsehrenamtskarte an Minning ist aus seiner Sicht nicht nur eine symbolische Anerkennung, sondern auch ein kleines Dankeschön.

Bachpate kann übrigens jeder werden – egal ob Einzelperson oder Gemeinschaft. Bachpatenschaften eignen sich beispielsweise sehr gut für Schulen, Kindergärten, Naturschutzverbände, Angelvereine, Sportvereine, Arbeitsgemeinschaften oder Heimatvereine oder für Menschen, die gern spazieren gehen und dabei eine sinnvolle Aufgabe übernehmen möchten. red

Wer sich vorstellen kann, eine ehrenamtliche Bachpatenschaft in Boppard zu übernehmen, kann sich mit der Stadtverwaltung in Verbindung setzen. Ansprechpartnerin ist Heike Minning, Telefon 06742/103 58, oder E-Mail an heike.minning@boppard.de