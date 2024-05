Seit 70 Jahren durch Dick und Dünn: Anneliese und Hermann Link aus Kastellaun feiern Eiserne Hochzeit

Ihre Eiserne Hochzeit feiern am Pfingstmontag die Eheleute Anneliese (86) und Hermann Link (90) aus Kastellaun. Vor 65 Jahren schlossen sie am 20. Mai 1959 vor dem Altar der katholischen Kirche in Macken den ewigen Bund fürs Leben. Die standesamtliche Trauung fand in Brodenbach statt.

Beide Jubilare stammen aus Macken, wurden dort geboren und sind dort zur Schule gegangen. Sie kennen sich von Kindesbeinen an. An Silvester vor 70 Jahren fanden sie zusammen und wurden ein Paar. Wie es damals häufig der Fall war, waren beide nach der Schule in der Landwirtschaft tätig. In Zeiten des Strukturwandels wechselte Hermann Link zum Metall verarbeitenden Unternehmen Heinrichs nach Dorweiler. Dort war er bis zu seiner Pensionierung 25 Jahre in der Produktion tätig. Seine Ehefrau folgte ihm später nach.

Seit elf Jahren lebt das überaus rüstige Paar in Kastellaun und führt in eigener Regie bis zum heutigen Tag seinen Haushalt. Vier Kinder nebst Schwiegerkindern, acht Enkel, vier Urenkel, Verwandte, Freunde und Nachbarn gratulieren herzlich zum Jubelfest. wd