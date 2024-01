An der sogenannten Woppenrother Kreuzung kam es am frühen Sonntagnachmittag erneut zu einem schweren Verkehrsunfall, an dem zwei Fahrzeuge beteiligt waren. Ein Pkw kollidierte dabei mit einem Schild, das zweite Fahrzeug landete im Straßengraben. Bei dem Unfall wurden drei Personen verletzt. Über den genauen Unfallhergang und die Schwere der Verletzungen gibt es aktuell noch keine Informationen. Die Räumung der Unfallstelle dauert noch an.