Schützenfest in der Perle am Rhein: Ein Bürger für Boppard wird zum neuen König i Bopparder Majestäten unter sich (von links) Schützenkönig Dr. Jürgen Mohr, Damenkönigin Karla Breitbach, Jungschützenprinz Julian Kaucher, Schülerprinzessin Lena Decker und Bambiniprinz Ole Breitbach Fotos: Günter Horn Foto: Günter Horn Die Bopparder Schützengesellschaft zeigte sich auch im 514. Jahr ihres Bestehens dynamisch und jung geblieben. An Fronleichnam wurde nicht nur auf dem eigenen Gelände im Schlaningtal gefeiert, sondern es wurden auch unter großer Anteilnahme der Bevölkerung die neuen Majestäten ermittelt. Lesezeit: 5 Minuten

Schützenkönig Dr. Jürgen Mohr, Damenkönigin Karla Breitbach, Jungschützenprinz Julian Kaucher, Schülerprinzessin Lena Decker und Bambiniprinz Ole Breitbach sind die Würdenträger in diesem Jahr. Der Festtag begann mit einer Eucharistiefeier in der St.-Severus-Kirche, jetzt eine Basilika. Man beteiligte sich gemäß altem Brauch an den Fronleichnamsfeierlichkeiten, bevor es mit klingendem Spiel zum Hotel ...