Plus Boppard

Schüler entdecken in Boppard den Wald spielerisch: Waldjugendspiele bringen Kinder in die Natur

i Die Schüler der 3c der Grundschule Buchholz mit Lehrerin Christina Porz verkörperten die verschieden alten Bäume beim Durchforstungsspiel mit Ralf Liescheid. Foto: Philipp Lauer

Rund 270 Schüler der dritten Klassen der Grundschulen in der Region haben am Mittwoch, 8. Mai, im Bopparder Stadtwald an den Waldjugendspielen 2024 teilgenommen.