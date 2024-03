Plus Oberwesel

Schreib- und Spielwaren Hermann existiert seit 125 Jahren: Jubiläum in Oberweseler Geschäft

i Franziskus Weinert (4. Generation), neben IHK-Hauptgeschäftsführer Arne Rössel und Gisela Hermann-Weinert (3. Generation), bei der Übergabe der Jubiläumsurkunde anlässlich des 125-jährigen Bestehens. Foto: Neele Giegold

„Der ganze Einzelhandel steht vor großen Herausforderungen, nur ein kleines Geschäft unbeugsamer Oberweseler gedeiht fröhlich vor sich hin“, schreibt Franziskus Weinert augenzwinkernd und in Anlehnung an Asterix und Obelix in einer Pressemitteilung. Denn in dem Jahr, in dem die ersten Opel-Autos vom Band liefen, wurde Schreib- und Spielwaren Hermann in Oberwesel gegründet.