Schnauze halten ist nicht sein Ding: Für Roger Mallmenn ist das Bündnis Sahra Wagenknecht keine Option

Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW), die im Januar gegründete neue Partei, die sich auch in Rheinland-Pfalz etablieren möchte, ist keine Option für Roger Mallmenn, den ehemaligen Kreisvorsitzenden der Linken im Rhein-Hunsrück-Kreis. Das aber liegt weniger an der neuen Partei selbst, sondern an den handelnden Personen, die das Bündnis im Land aufbauen wollen.