Schinderhannes-Classic wirft Schatten voraus: Traditionelle Oldtimerfahrt startet am 15. Juni um 10 Uhr in Simmern Automobile Schätze stehen wieder im Mittelpunkt der Schinderhannes-Classic. Foto: Archiv Thomas Torkler Der Hunsrück-Auto-Club lädt zur diesjährigen „Schinderhannes-Classic" ein. Die traditionelle Oldtimerfahrt startet am Samstag, 15. Juni, um 10 Uhr. „Nach einem relativ verregneten Frühling fiebern die Liebhaber von altem Blech den warmen und trockenen Tagen entgegen", so der Hunsrück-Auto-Club in seiner Ankündigung.

„In Gemeinschaft eine Ausfahrt machen, sich in den Pausen andere Fahrzeuge anschauen und ein bisschen mit Gleichgesinnten plaudern – dazu bieten wir auch in diesem Jahr wieder Gelegenheit.“ Wie schon in den vergangenen Jahren steht der Schlossplatz in Simmern als Start- und Zielort der Oldtimer-Rallye im Mittelpunkt. Die von ihren Besitzern ...