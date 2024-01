Aufmerksamen Mittelrheinern ist am Freitagnachmittag, 5. Januar 2024, nicht entgangen, dass ungewöhnlich viele Schiffe an der Reede Bad Salzig lagen. Abgesehen davon war es auch sonst ruhig, was die Schifffahrt auf dem Rhein anging. „Das liegt an der Schifffahrtssperre, die aktuell in Koblenz gilt“, erklärte dazu die Wasserschutzpolizei St. Goar auf Nachfrage unserer Zeitung.