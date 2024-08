Plus Altweidelbach

Sattelzug mit Tankwagen kippt um: Ortsdurchfahrt Altweidelbach noch gesperrt

i Seit circa 3 Uhr ist auch dei Feuerwehr im Einsatz, um den Lkw zu bergen. Foto: Andreas Roth/Feuerwehr

Gegen 3 Uhr in der Nacht zu Freitag wurden Einsatzkräfte nach Altweidelbach gerufen. Dort kippte ein Sattelzug mit Tankwagen in einer Kurve um. Die Bergungarbeiten dauern immer noch an, die Ortsdurchfahrt wird vermutlich bis circa 10 Uhr gesperrt sein.