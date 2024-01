Plus Emmelshausen/Rhein-Hunsrück Salzlager der Autobahnmeisterei sind gefüllt – 24-Stunden-Dauerbetrieb gewährleistet Starke Schneefälle, häufig Minustemperaturen und damit verbunden immer wieder Glatteis – Autofahrer sind derzeit nicht zu beneiden. Und die Mitarbeiter der Autobahnmeisterei (AM) Emmelshausen können sich derzeit über mangelnde Arbeit auf den ihr zugewiesenen Autobahnabschnitten nicht beschweren.

Im Gegenteil: Sie haben immer wieder alle Hände voll zu tun, um die Straßen von Schnee und Eis freizuhalten. Ganz wichtig: Die AM Emmelshausen verfügt über genügend Streusalzvorräte. Dies hat eine Sprecherin der Autobahn GmbH des Bundes, zu der die AM Emmelshausen gehört, auf RHZ-Anfrage bestätigt. Wie in den Vorjahren sei ...