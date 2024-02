Rodungsarbeiten: Vollsperrung der L 224 bei Bacharach-Steeg bleibt bestehen

Foto: Jan Woitas/picture alliance/dpa

Gemeinsam mit dem Forstrevier Oberheimbach führt die Masterstraßenmeisterei Bingen aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht Rodungen von bruchgefährdeten Bäumen durch. Am 17. Januar war es entlang der L 224 unter der Last des Eisregens zu Eisbruch von Ästen, Kronen und Stämmen gekommen. Geschädigte und die Verkehrsteilnehmer gefährdende Bäume werden in Abstimmung mit dem Forst nach Prüfung und Begutachtung gefällt.

Die Umleitung erfolgt großräumig von Bacharach über die B 9 nach Oberwesel, über die L 220 nach Wiebelsheim, über die K 88 nach Perscheid, über die K 86 nach Erbach, über die K 23 und K 44 nach Rheinböllen und zurück. red