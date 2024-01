Rheinböller Superhelden retten die Welt: Sitzung des RCV entführt in Comicuniversen

Thor, Spiderman, Captain Marvel oder Supergirl – wenn der Rheinböller Carneval Verein (RCV) zu seiner Prunksitzung einlädt, lassen die Helden aus den Marvel- und DC-Comicuniversen nicht lange auf sich warten. „Als Superhelden retten wir die Welt – der RCV feiert, wie es ihm gefällt“, so lautete das Motto des RVC in dieser Session.

„Avengers und Justice League versammelt euch“: Die Rheinböller Amazonen ließen bei der Prunksitzung des RCV die Muskeln spielen. Fotos: Christan Weber Foto: Christian Weber

Pünktlich um 19.11 Uhr öffnete sich der Vorhang und bot ein filmreifes Opening. Die Amazonen, eine 14-köpfige Damengruppe, hatte alle Genres von Superhelden in einem grandiosen Film zusammengeführt, der das bis auf den letzten Platz besetzte Kulturhaus Rheinböllen (KiR) in Bann zog, schreiben die Verantwortlichen in einer Pressemeldung. Darin wird befunden: „Mit einer mitreißenden Choreo am langen Tisch toppten sie das Eröffnungszeremoniell.“ Die Amazonen waren es auch, die die Elferräte anschließend kurz vorstellten und auf die Bühne holten.

So „begeisternd, wie es begann, so ging es nun Schlag auf Schlag weiter“, berichten die Narren weiter. Die Tanzenden Funken folgten mit neuen Kostümen und hatten sogar einen kleinen, tanzenden Superman in ihrer Gruppe. Otmar König, auch Otmar I. – König der AHs genannt, hatte sich dem Thema Superhelden gewidmet und stellte fest, dass Superheld sein gar nicht so einfach ist, er aber gern für Beratungen zur Verfügung stehe. Es folgten die Powergirls in einer Choreografie zum Thema „Torero“.

Als Mann von Welt beleuchtete Andreas Bauer das kommunalpolitische Zeitgeschehen und pointierte auch die bundespolitischen Dramen; nicht zu vergessen die Miseren der christlichen Kirchen, für die er ein persönliches Stoßgebet gen Himmel richtete. Nachdem die Tanzenden Funken des RCV ihren Gardetanz vorstellten, zog im Anschluss das Rheinböller Jugendprinzenpaar Lilly I. und Julian III. im KiR ein und begrüßte die Narrenschar.

Von Tanzenden Funken bis hin zum Elferrat: Alle Narren von nah und fern kamen nach Rheinböllen ins KiR. Foto: Christian Weber

Führende Karnevalisten aus Dichtelbach, Dellhofen, Ellern, Liebshausen, Reich und die Prinzenpaare mit Gefolge aus Simmern und Gemünden, richteten ihre Grußworte an das Publikum. Birgit Layer aus Langenlonsheim machte als Fliegenpilz auch dieses Jahr wieder „eine gute Figur und berichtete aus dem verrückten Leben mit ihrem Mann und Sohn“ – das brachte ihr einige Lacher ein, heißt es in der Pressmitteilung weiter. Ein wenig „gefährlich“ wurde es dann mit der AWO-Tanzgruppe YoungStars, die als Vampire die Bühne rockten, untermalt mit thematischen Hintergrundillustrationen. Als diesjährige Ordensträger des RZ-Ordens zeichnete der Sitzungspräsident Kai Baumgarten die beiden RCV-Aktiven Alina Lambrich und Lars Dreßler aus. Der Volksbank-Orden ging in diesem Jahr an den Ersten Vorsitzenden und Elferräter Thorsten Hinrichs.

Als Göttervater Zeus brillierte Sven Pauer mit seinen amüsanten Ausführungen rund um Rheinböllen und seine Geschäftswelt. Als eine der traditionsreichsten Tanzgruppen des RCV überzeugten die Blue Generation mit ihrem Superheldinnentanz, bevor das Gesangsduo Andrea und Frank Henn mit einer Persiflage von „Oh happy Day“ den Sitzungspräsidenten Kai Baumgarten („Oh happy Kai“) auf die Schippe nahmen und mit weiteren bekannten Songs das Publikum zum Mitmachen bewegten.

Die RCV-Showtanzgruppe „Full House“ machte ihrem Namen alle Ehre – mit mehr als 20 Tänzerinnen setzten sie das Thema Superhelden „mit einer sehenswerten Darbietung in zeitgemäßer Form“ um. Und zwar als Feuerwehr 112. Zum Abschluss einer kurzweiligen Fastnachtssitzung in Rheinböllen durften natürlich auch die Möhnen mit ihrem Beitrag rund um die „wahren“ Helden unserer Zeit nicht fehlen – nämlich kirchliche Diener und Feen rund um Peter Pan. Sie animierten das Narrenvolk zum Mitmachen und mit diesem Schwung wurde sodann auch eine halbe Stunde vor Mitternacht das große Finale eingeleitet. red