Plus Kastellaun/Kirchberg Regen verhagelt nicht die weihnachtliche Stimmung – Lebende Krippe und süße Engelchen Auch die vielen, zum Teil recht heftigen heftigsten Regengüsse konnten es nicht verhindern, dass viele Besucher aus nah und fern am Wochenende trotzdem zu den Weihnachtsmärkten nach Kastellaun und Kirchberg kamen.

Beide Märkte sind eine feste Adresse für alle geworden, die den großen Rummel meiden und die Behaglichkeit und Gastlichkeit in den Gassen in der festlich illuminierten Altstadt zu Füßen der Burg in Kastellaun oder rund um den historischen Kirchberger Marktplatz schätzen. Regenfeste Kleidung, Schirm und wasserdichtes Schuhwerk waren allerdings Pflicht. Und ...