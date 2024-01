Rhein-Hunsrück/Lingerhahn

Raiffeisen erklärt sich solidarisch mit ihren Kunden

Vertreter der Landwirtschaft und des Transportwesens haben vor zwei Wochen eine bundesweite Protestaktion gestartet, die viel Beachtung fand. Die Bevölkerung zeigte in großen Teilen Verständnis für die Landwirte, aber auch für die Politiker. So räumte die Bundestagsabgeordnete der Grünen, Tabea Rößner, beim Neujahrsempfang der Grünen in Oberwesel ein: „Das hat uns ziemlich hart erwischt.“