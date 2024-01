Plus Rhein-Hunsrück Proteste im Rhein-Hunsrück-Kreis: Händler zeigen sich solidarisch mit Bauern Unternehmen aus dem Kreis haben in den sozialen Netzwerken Unterstützung für die heute geplanten Proteste der Landwirte angekündigt. In erster Linie sind der Branche nahestehende Händler darunter. Von Philipp Lauer

Unter anderem beteiligt sich der Landhandel Piroth und Schreiner aus Kirchberg an den friedlichen Protesten. „Es geht um die Versorgungssicherheit mit hochwertigen Lebensmitteln aus einheimischer Produktion“, schreibt das Unternehmen. „Ohne Landwirte geht es nicht“, schließt sich der Landmaschinenhändler Brust mit Sitz in Gösenroth und Service Center in Bell an, die Betriebe ...