Plus Simmern Polizeiinspektion Simmern stellt Unfallbilanz vor: Zahl der Unfälle erreicht Vor-Corona-Niveau Von Sina Ternis i Die Kreuzung zwischen Schlierschied und Woppenroth bleibt trotz straßenbaulicher Maßnahmen ein Unfallschwerpunkt. Hier soll mittelfristig eine Ampelanlage entstehen. Foto: Charlotte Krämer-Schick (Archiv)/Charlotte Krämer-Schick Die Zahl der Verkehrsunfälle im Bereich der Polizeiinspektion (PI) Simmern, der die Verbandsgemeinden Simmern-Rheinböllen, Kirchberg und Kastellaun umfasst, ist im vergangenen Jahr gegenüber 2022 um 9,3 Prozent auf insgesamt 2269 angestiegen. Das geht aus der Verkehrsunfallbilanz hervor, die PI-Leiterin Katinka Schneider nun vorstellte. Lesezeit: 5 Minuten

Auch wenn der Anstieg im ersten Moment deutlich anmute, müsse man berücksichtigen, dass 2023 das erste Jahr gewesen sei, in dem nach Corona in vielen Lebensbereichen noch einmal komplette Normalität eingekehrt sei. Deswegen müsse man die Entwicklung der Zahlen auch über einen längeren Zeitraum im Blick haben. So gebe es ...