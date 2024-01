Polizei kontrolliert an Unfallschwerpunkt Niedert: Schnellster war mit 105 gleich 55 km/h über dem Limit

Verkehrskontrolle: Eine Kelle mit der Aufschrift: „Halt Polizei“. Foto: DPA

Die Beamten haben sich für die Messungen im Bereich eines Unfallschwerpunkts aus dem letzten Jahr auf der B327 in Höhe der Abfahrt in Richtung Mühlpfad/Pfalzfeld postiert. Hier kam es laut Pressemitteilung der Polizei im Jahr 2023 zu mehreren Unfällen, bei denen insgesamt zehn Menschen leicht bis schwerstverletzt wurden.

An der Stelle sind 50 Stundenkilometer erlaubt. Innerhalb einer Stunde habe man vier Fahrzeuge mit einer Geschwindigkeit von mehr als 80 km/h angehalten und einer Kontrolle unterzogen. Zwei Fahrer erwarten hiernach ein Fahrverbot.

Der Tagesschnellste wurde mit 105 Stundenkilometern gemessen. Ihn erwartet laut Polizei ein Bußgeld von 480 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot. „Bei einer solch eklatanten Überschreitung geht die Bußgeldstelle regelmäßig von vorsätzlichem Handeln aus, was im Einzelfall zu einer Verdopplung des Bußgelds führen kann“, berichtet die Polizei und richtet einen Appell an alle Fahrzeugführer: „Bitte beachten sie die zulässige Höchstgeschwindigkeit und halten sie sich an diese. Überhöhte Geschwindigkeit stellt nach wie vor eine der Hauptursachen für Unfälle mit schwerstverletzten Personen dar.“