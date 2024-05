Pokal und Gummibärchen für Champions – Erfolgreiche Kinder beim Bopparder Mailauf

So sehen Sieger aus: Die Kinder von der Grundschule Bad Salzig haben den Pokal und feiern ihren Erfolg.

So sehen Sieger aus: Die Kinder von der Grundschule Bad Salzig haben den Pokal und feiern ihren Erfolg. Foto: Barbara Lautwein-Gromes

Die Freude war groß, denn es gab neben einer tollen Trophäe und Gummibärchen für alle auch ein Preisgeld von 150 Euro, wie die Schule nun berichte.

„Auf diesem Wege dankt die Schulgemeinschaft allen Eltern und Lehrpersonen, die für einen sehr starken und engagierten Support am Streckenrand gesorgt haben und dem Förderverein für die finanzielle Unterstützung (3,50 Euro pro gemeldetes Kind). Nicht zuletzt gilt ein besonderes Dankeschön den beiden Sportlehrerinnen Andrea Kluge und Nina Pies, die die ganze Aktion in bewährter Weise hervorragend organisiert und begleitet haben“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Schulintern wurden dann auch noch die schnellsten Läufer und Läuferinnen der Schule (1100 Meter: Mary Ower und Gregor Martens; 2000 Meter: Amina Mallmann und Anton Kottzieper) und die teilnahmsstärkste Klasse (1a von Sofie Christ mit 16 Kindern) geehrt. red