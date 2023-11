Plus

Das diesjährige Gedenken zum Pogrom 1938 findet in Simmern am Donnerstag, 9. November, um 18 Uhr ausnahmsweise in der evangelischen Stephanskirche statt. Alle Gäste sind anschließend um 19 Uhr ins Pro-Winzkino zur Vorführung des Films „Regentropfen“ eingeladen. Der Film wurde 1980/81 in Kirchberg gedreht.