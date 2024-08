Ökowinzer aus St. Goar machen Boden gut: Weingut Philipps-Mühle mit Nabu-Förderpreis ausgezeichnet

Die Brüder Martin (links) und Thomas Philipps vom Weingut Philipps-Mühle sind mit dem Nabu-Förderpreis „Gemeinsam Boden gut machen“ ausgezeichnet worden, weil sie sich in einigen Bereichen besonders engagieren: Umstellung zum Bioweingut in Steillage, Humusaufbau im Weinberg und Anpflanzung neuer Piwi-Rebsorten, die den Bedarf an Pflanzenschutzmitteln reduzieren. Foto: Philipp Lauer