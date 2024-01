Niederter Bauern schreiben mit Traktoren: Demonstrationen nicht nur in Berlin

Die heimischen Bauern demonstrierten am Montag auch – aber nicht nur in Berlin. Die heimischen Bauern bei Niedert drückten ihren Protest ebenfalls auf effektvolle Weise aus.

„Berlin, es reicht“ lässt sich aus der Perspektive der Drohne lesen. Foto: Dennis Irmiter

Während in der Hauptstadt bei der Großdemo am Montag Unmengen von Traktoren die Straße des 17. Juni blockierten und ihre Fahrer bei der zentralen Kundgebung am Brandenburger Tor halfen, Bundesfinanzminister Christian Lindner auszubuhen, drückten heimische Bauern bei Niedert ihren Protest ebenfalls auf effektvolle Weise aus.

Ihre beleuchteten und blinkenden Traktoren und andere Fahrzeuge hatten sie zu dem Schriftzug „Berlin, es reicht“ formiert, was unser Fotograf aus der Luft mit seiner Drohne fotografierte, wodurch das Ganze erst richtig sichtbar wurde.

Auf jeden Fall dürfte im Anschluss die Auflösung der Protestaktion schneller als in Berlin erfolgt sein.