Neujahrsempfang mit Wissing und Schmitt in Kirchberg: FDP bietet auch Bauern eine Bühne

Selten entwickelte sich ein Neujahrsempfang zu einer derart intensiven inhaltlichen politischen Auseinandersetzung, wie am Mittwochabend in der Stadthalle Kirchberg. Die FDP Rhein-Hunsrück und ihre Gäste sahen sich mit zahlreichen Landwirten konfrontiert, die sich draußen vor der Tür mit Traktoren postiert hatten, aber auch im Saal zu Wort kamen und am Ende die Hauptrolle des Abends eingenommen hatten.