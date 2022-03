Es war die erste gemeinsame Bilanzpressekonferenz der neuen Vereinigten Volksbank Raiffeisenbank eG, die durch die Verschmelzung der Volksbank Hunsrück-Nahe eG mit Sitz in Simmern und der Vereinigten Volksbank Raiffeisenbank eG mit Sitz in Wittlich entsteht. Und eine erfolgreiche: Die Bilanzsumme konnte im Geschäftsjahr 2021 auf mehr als 2,6 Milliarden Euro erhöht werden, was einer Steigerung um 3,4 Prozent entspricht.