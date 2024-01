Plus Kastellaun Neuaufnahme bei Kastellauner Kirchturmspatzen und No Limits: Wenn Kinder im Chor singen wollen Alle Kinder und Jugendlichen, die gern singen, sind herzlich zu den Proben des Kinderchors Kastellauner Kirchturmspatzen und des Jugendchors No Limits eingeladen. Zu Beginn des neuen Jahres findet wieder die Neuaufnahme in die verschiedenen Chorgruppen statt.

Die Chorproben zu Beginn des neuen Jahres sind die perfekte Gelegenheit, einmal in die musikalische Probenarbeit unter Chorleiter Volker Klein hineinzuschnuppern, teilt das Musikforum Kastellaun mit. Während sich der Jugendchor an Jugendliche ab 14 Jahren wendet, ist der Kinderchor in verschiedene Altersgruppen eingeteilt, und zwar in Minis (fünf bis acht Jahre), ...