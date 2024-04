Naturgenuss pur: Die Gödenrother Gärten locken mit vielen Angeboten

Die Gödenrother Gärten haben gemeinsam mit PerNaturam wieder viele Veranstaltungen im Programm. Auch die Volkshochschule (VHS) ist mit an Bord, etwa am Mittwoch, 10. April, 17 bis 19 Uhr, wenn es um das Thema „Garten im Klimawandel“ geht.

In dem Kurs wird über Möglichkeiten informiert, den Garten den sich verändernden klimatischen Bedingungen anzupassen. Dozentin ist Susanna Kreuels, die Anmeldung erfolgt unter www.vhs-hunsrueck.de oder unter Tel. 06763/910.155.

Wie richtig geräuchert wird

Am Freitag, 21. Juni, 18 bis 20 Uhr, heißt es „Räuchern am Mittsommerfeuer“. Die Teilnehmer des Kurses werden einen Räucherstick binden und verschiedene Räuchertechniken erlernen, mehr vom praktischen Nutzen des Räucherns, seiner spirituellen Wirkung und von den magischen Ritualen rund um das Johannisfeuer erfahren. Dozent ist der Phytotherapeut Manfred Hessel, die Kursgebühr beträgt 27 Euro. Infos und Anmeldung per E-Mail an silke.emmel@pernaturam.de

Planzenwässer herstellen

In einem Workshop am Donnerstag, 29. August, 17 bis 20 Uhr, lernen Interessierte, kostbare Pflanzenwässer zu Hause herzustellen. Hydrolate (Pflanzenwässer) sind weit mehr als nur das Nebenprodukt bei der Herstellung ätherischer Öle und vielfältig einsetzbar. „In unserer Kupferdestille extrahieren wir gemeinsam die Essenz der Pflanze. Außerdem probieren wir eine Methode der Wasserdampfdestillation mit einfachen häuslichen Mitteln aus. Das Ergebnis des duftigen Workshops nehmen Sie pur oder als selbst gemachtes Kosmetikprodukt mit nach Hause“, heißt es in der Einladung. Der Kurs kostet 38 Euro, Anmeldung per E-Mail an silke.emmel@pernaturam.de

Apotheke der Natur

Am Mittwoch, 18. September, 17 bis 19 Uhr, geht es um die „Pflanzliche Hausapotheke“. An diesem Abend werden Ideen zusammengetragen, wie man sich aus der Natur eine eigene Hausapotheke zusammenstellen kann. Dozentin ist Maria Salomé Hoffmann. Die Kursgebühr liegt bei 27 Euro, Anmeldungen sind per E-Mail an silke.emmel@pernaturam.de möglich.

Orchideen fachmännisch versorgen

Ums „Orchideen umtopfen“ geht es am Freitag, 27. September, von 17 bis 19 Uhr. „Die in Töpfen kultivierten Orchideen müssen oft einiges aushalten. Damit sie wieder zur Blüte kommen und weiterwachsen können, sprechen wir im Workshop über die richtige Düngung und den Rückschnitt der abgeblühten Rispen. Wir werden gemeinsam die mitgebrachten Orchideen umtopfen und zeigen, wie man die Wurzeln zurückschneidet und die Orchideensubstrate austauscht“, so Dozent Manfred Hessel. Mehr Infos und Anmeldung per E-Mail an silke.emmel@pernaturam.de. Anmeldung und Kursgebühr über die VHS unter www.vhs-hunsrueck.de, Telefon 06763/910.155.

Dreimal regenerativ gärtnern

Drei Termine umfasst die Reihe „Regenerativ Gärtnern“. Beim ersten Termin am Donnerstag, 21. März, geht es um die Bodenuntersuchung. Jeder Teilnehmer kann eine Spatenprobe mitbringen, die gemeinsam begutachtet wird. Beim zweiten Treffen am Mittwoch, 15. Mai, ist „Fruchtbare Gartenerde“ das Thema. In diesem Workshop wird ein Komposttee und ein Ferment aus Pflanzen hergestellt, die auf natürliche Weise die Bodenfruchtbarkeit fördern und die Pflanzen stärken. Beim dritten Termin am Donnerstag, 19. September, dreht sich alles um die Kompostierungsverfahren Terra Preta, Feststofffermente und Bokashi. Dozent ist Tobias Klein, die Kursgebühr beträgt je Termin 27 Euro. Bei Fragen wenden sich Interessierte per E-Mail an silke.emmel@pernaturam.de

Kräuterwerkstatt: fünf Termine

Die Fortbildungsreihe „Kräuterwerkstatt 2024“ findet jeweils donnerstags am 18. April, 16. Mai, 27. Juni, 18. Juli und 26. September von 17 bis 19 Uhr statt. „Während der Treffen besprechen wir die aktuellen Heilpflanzen und stellen verschiedene Pflanzenzubereitungen her“, steht in der Einladung. Die fünf Termine sind ausschließlich als Komplettpaket buchbar. Der Kurs kostet 165 Euro. Infos gibt's per E-Mail an silke.emmel@pernaturam.de

Welche Pflanzen auch Tieren helfen können

Auch im Programm ist das Webinar „PerNaturam Kräuterkreis“, ein Aufbaukurs für Teilnehmer der Basiskurse 2022 und 2023 in der Phytotherapiefortbildung für Tierheilpraktiker und -therapeuten. Der Schwerpunkt der Onlinefortbildung liegt im Einsatz von Heilpflanzen bei Pferd, Hund, Katze und Geflügel. Die sechs Abende, die ausschließlich als Komplettpaket buchbar sind, finden jeweils mittwochs von 18.30 bis 20.15 Uhr am 10. April, 8. Mai, 12. Juni, 14. August, 11. September, 9. Oktober und 6. November (Prüfungsabend, Prüfung optional) statt.

Dozent ist Manfred Hessel, die Lehrgangsgebühr beträgt 250 Euro inklusive Handout, Rezepturen, Anwendungen und begleitende Aufgaben zu den Webinaren, zuzüglich Prüfungsgebühr von 50 Euro. Infos gibt's per E-Mail an silke.emmel@pernaturam.de

Naturkosmetik und Führungen

Eine Themenführung zu Naturkosmetik gibt es am Donnerstag, 20. Juni, von 17 bis 18.30 Uhr in den Gödenrother Gärten (Gebühr: 15 Euro). Kräuterwanderungen sind für den 18. August und 13. Oktober jeweils von 14 bis 16.30 Uhr geplant. Start ist an den Pavillons am Teichgarten (Kursgebühr: 30 Euro inklusive Materialien, Unterlagen und Kräutersnack).

Jeden ersten Mittwoch im Monat um 17 Uhr findet zudem eine knapp einstündige Führung in den Gödenrother Gärten statt. Hier stehen die jahreszeitlich aktuellen Pflanzen und Gartenthemen im Vordergrund. Die Teilnahme kostet 5 Euro, eine Anmeldung ist hier nicht erforderlich.

Zum Tag der offenen Gärten werden die Gödenrother Gärten für die Gartenroute Hunsrück-Mittelrhein geöffnet. Der Garten kann am Samstag, 15. Juni, individuell besichtigt werden, am Sonntag, 16. Juni, findet um 14 Uhr eine halbstündige Führung zur Vielfalt der Heil- und Wildkräuter für die Gesundheit von Menschen und Tieren statt. Eine weitere Gartenführung findet am 4. August um 15 Uhr statt.

Picknick, gewürzt mit Fachsimpelei

In diesem Jahr ist auch Zeit für Gartenrunden mit Gartengesprächen und Picknick in den Gödenrother Gärten. Hier treffen sich Garten- und Naturliebhaber zum Austausch über Pflanzen, Gartengestaltung, Heil- und Wildkräuter, Permakultur und vieles mehr. Termine 2024 gibt es jeweils von 14 bis 16.30 Uhr am 1. Mai (Maikräuter und Bräuche, Kuhdammeröffnung), 23. Juni (Sommersonnenwende) und 22. September (Erntedank). Eine Anmeldung ist nur erforderlich, wenn ein Picknick gebucht wird, Anfrage per E-Mail an info@krautabenteuer.de.