Plus Kratzenburg Narren bringen Wände zum Wackeln: Kratzenburg hat „änfach mo gemach“ Nach dem Einzug der KCV-Aktiven zeigte als erste Gruppe die Ometzelegarde ihr Können. Unter dem Motto „Änfach mo mache“ hat Sitzungspräsident Lothar Christ rund 400 gut gelaunte Jecken zur Prunksitzung des Kratzeburger Carneval-Vereins (KCB) begrüßt.

Die wortgewandte Frau in der Bütt, Andrea Mallmann, lieferte mit ihrem einzigartigen Humor den ersten Vortrag des Abends. Vor dem Bühnenbild des KCV nahm dann die Showtanzgruppe Blue Finity aus Bendorf das Publikum in die geheimnisvolle Welt der Avatare mit. Pandora erwachte: Auch in diesem Jahr bewies Lars Müller sein ...