Möglichst viele Kinder aus dem gesamten Rhein-Hunsrück-Kreis spielerisch in Sachen Umwelt zu bilden, das ist Ziel der neu gegründeten Naju (Naturschutzjugend) Rhein-Hunsrück. Da der Kreis allerdings eine „ganz große Kulisse“ ist, wie Gründungsmitglied David Goeres es ausdrückt, wollen die Aktiven wie ein Zirkus durch die Lande tingeln. Ihr „Basecamp“, das Basislager des Vereins also, haben sie in Büchenbeuren aufgeschlagen.