Plus Gemünden

Nach Überholmanöver überschlagen: Autofahrer bei Gemünden am Mittwochabend leicht verletzt

Leicht verletzt wurde ein Autofahrer bei einem Unfall am Mittwochabend auf der Landesstraße 229 in der Nähe Gemündens. Ein Fahrer war mit seinem Wagen in Richtung Soonwald unterwegs, als er laut Zeugen ein anderes Auto überholte, in einer Linkskurve die Kontrolle verlor, von der Fahrbahn abkam, sich überschlug und auf der Seite im Wald liegen blieb.