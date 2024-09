Nach Grabplünderung sagt ein Kenner: Raubgrabungen gehören im Hunsrück leider zum Alltag

Hintergrund: Das geplünderte Hügelgrab bei Schlierschied

Im August haben Grabräuber in einem Waldgebiet bei Schlierschied ein knapp 2000 Jahre altes Hügelgrab geplündert. Ein Anwohner aus Schlierschied hatte die Raubgrabung entdeckt, woraufhin die Landesarchäologie in Koblenz informiert wurde. Was die Beutejäger dort gefunden haben, ist unklar.