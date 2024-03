Plus Gemünden

Musikalische Reise der Generationen: In Gemünden die Welt der „Märchen, Mythen und Legenden“ erkundet

Von Sina Ternis

i Die Kinder der ersten Klassen der Grundschule Gemünden ließen die Sterntaler regnen. Seit einiger Zeit gibt es eine Kooperation zwischen Schule und Spielgemeinschaft, die ihren Höhepunkt in gemeinsamen Konzertabenden findet. Fotos: Sina Ternis Foto: Sina Ternis

In die Welt der „Märchen, Mythen und Legenden“ entführte die Spielgemeinschaft der Musikvereine Dickenschied sowie Maizborn-Rödern gemeinsam mit Schülern der Grundschule Gemünden die Besucher am vergangenen Samstag in der Bürgerhalle in Gemünden. Und es waren so viele Zuhörer gekommen, dass die Stühle nicht ausreichten, um allen einen Platz zu bieten.