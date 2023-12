Eltern, Sponsoren und anderen Interessierten einen Einblick in das vielfältige Engagement in Ruanda und vor allem einen Rückblick auf die Fahrt in das afrikanische Land zu geben, darum ging es bei einem Informationsabend der Mittelrhein-Realschule plus Oberwesel. Die Schüler präsentierten mit Begeisterung die Höhepunkte ihrer Reise und sorgten für einen Abend voller unvergesslicher Eindrücke.