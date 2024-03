Mittelrhein

Mittelrheinbrücke nimmt weitere Hürde: Kreistage geben Planungsauftrag an den LBM

i Die Kreistage des Rhein-Hunsrück- sowie des Rhein-Lahn-Kreises beauftragen den Landesbetrieb Mobilität (LBM) mit dem Planfeststellungsverfahren für die Mittelrheinbrücke zwischen Fellen und Wellmich. Foto: Thomas Torkler

Der geplante Bau der Mittelrheinbrücke kommt Zug um Zug voran. Am Montag haben sich die Kreistage im Rhein-Hunsrück-Kreis und im Rhein-Lahn-Kreis mit dem Projekt befasst, das dabei eine weitere Hürde genommen hat. In einer knappen Abstimmung entschieden sich die Kreistagsmitglieder auf der linken Rheinseite für den Planungsauftrag an den Landesbetrieb Mobilität (LBM).