Der CDU-Stadtverband konnte zahlreiche Parteifreunde zur Mitgliederversammlung im Haus Funtasie in Kastellaun begrüßen. Als besonderen Gast nahm der Bundestagsabgeordnete Marlon Bröhr teil, der in einem Grußwort seine Verbindung zum Stadtverband betonte. Bröhr lobte insbesondere die Arbeit des Verbandes und der Mitglieder des Stadtrates in den vergangenen Jahren.