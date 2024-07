Simmern

Mit 85 zur 49. Sportabzeichen-Plakette: Eberhard Kötz ist auch im hohen Alter noch sportlich aktiv

i Mit insgesamt 9600 Euro belohnte die Sparkassenstiftung der Kreissparkasse Rhein-Hunsrück den Einsatz von 960 Teilnehmern des Sportabzeichen-Wettbewerbs. Abordnungen der Vereine konnten sich über ihre Prämien in Höhe von 10 Euro je abgelegtem Sportabzeichen freuen. Foto: Werner Dupuis

Mit insgesamt 9600 Euro belohnte die Sparkassenstiftung der Kreissparkasse Rhein-Hunsrück den Einsatz von 960 Teilnehmern des Sportabzeichen-Wettbewerbs in Simmern. Dabei durften sich 19 Vereine aus der Region über Prämien in Höhe von 10 Euro je abgelegtem Sportabzeichen freuen. In Summe konnten so 9600 Euro zur Anschaffung von Sportgeräten verteilt werden, heißt es in der Mitteilung der Sparkassenstiftung.