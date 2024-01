Vor den Werktoren der Deutschen Fertighaus Holding (DFH) im Simmerner Industriegebiet fand am Freitagvormittag der erste Warnstreik in dieser Verhandlungsrunde der IG-Metall in der Holz und Kunststoff verarbeitenden Industrie Rheinland-Pfalz statt. Für eine Stunde legten rund 200 Arbeitnehmer der Simmerner Unternehmen DFH, Compair Gardner Denver und Boge Elastmetall die Arbeit nieder.