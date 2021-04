Es ist vorbei. Marie Sophie Lentz aus Ebschied hat es am vergangenen Samstag nicht ins Finale der Musikshow „The Voice Kids“ geschafft. Enttäuscht ist die vor kurzem 15 Jahre alt gewordene Marie aber nicht, wie sie im Gespräch mit unserer Zeitung erklärt. Wobei: „Den Grund, warum es letztendlich nicht geklappt hat, hätte ich schon gern gewusst“, räumt sie ein. Lange in der Vergangenheit will sie jedoch nicht verweilen. Es ist, wie es ist.