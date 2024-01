Plus Mörz Maria und Richard Hansen feiern Goldhochzeit in Mörz: Vor 50 Jahren tauschten sie Ringe Ihre Goldene Hochzeit feiern die Eheleute Maria und Richard Hansen aus Mörz. Vor 50 Jahren, am 4. Januar 1974, schlossen sie den Bund fürs Leben. Von Werner Dupuis

Die standesamtliche Trauung fand in Kastellaun statt. Vor dem Altar der Wallfahrtskirche in Mörz tauschten sie anschließend die Ringe. Die Jubilarin ist in Mörz geboren und dort aufgewachsen. Direkt nach der Schulentlassung übernahm sie die Betreuung der Gästezimmer im Elternhaus. Daraus entstand in den kommenden Jahren das Hotel zum Mühlental ...