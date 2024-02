Machbarkeitsstudie „Zukunftskonzept Stadt Boppard“ zeigt: Stadt muss Schulen erweitern und ertüchtigen

In einer Machbarkeitsstudie unter dem Titel „Zukunftskonzept Stadt Boppard“ hat das Büro Plannorm aus Koblenz der Stadt Boppard auf mehr als 100 Seiten den Handlungsbedarf in Sachen Kindertagesstätten und Grundschulen aufgezeigt. Demnach fehlt es den drei Grundschulen in Boppard sowohl an Klassenräumen wie an Räumen für die Verwaltung, und es gibt einen Renovierungsstau – mitunter drängt die Zeit.