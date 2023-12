Loreley VI fährt wieder – Sperrung der B9 bei Oberwesel aufgehoben

Die Autofähre „Loreley VI“ hat am Mittwochmittag wieder ihren Betrieb aufgenommen.

Am Tag nach Weihnachten war die Auffahrt auf die Autofähre in St. Goar nach der Überflutung wieder möglich. Foto: Thomas Torkler

Die Wasserstände sind nach Erreichen des Scheitelpunkts am zweiten Weihnachtstag genug gesunken, um Autofahrern die Auffahrt auf die Fähre wieder zu ermöglichen. Jetzt geht es zwischen St. Goar und St. Goarshausen wieder ans andere Rheinufer. Dagegen muss die Fähre in Boppard vorerst noch am Ufer bleiben.

Die Polizei Boppard überprüfte am Mittwochnachmttag die Situation an der B 9 bei Oberwesel. Hier war über Weihnachten ein Abschnitt wegen Überflutung gesperrt worden. Nachdem keine Gefahr mehr für Verkehrsteilnehmer bestand, wurde die Sperrung aufgehoben. red