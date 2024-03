Land fördert Klimaprojekte in VG Simmern-Rheinböllen mit 840 000 Euro: Acht Projektre sollen umgesetzt werden

In den vergangenen Jahren ist bei der Grundwasserneubildung in der Verbandsgemeinde (VG) Simmern-Rheinböllen, insbesondere in der ehemaligen VG Simmern, ein deutlicher Rückgang zu beobachten. Dies betrifft vor allem das Gebiet am Brühlbach und am Lametbach. Der Klimawandel verstärkt Wetterextreme, sodass etwa der Lametbach im Sommer oft trockenliegt und bei Extremniederschlägen Hochwasser führt. Um gegenzusteuern und möglichst viel Regenwasser im Wald zu halten, sollen Rigolen an Waldwegen – wie hier am Schanzerkopf – gebaut werden. Rigolen sind aufgeschüttete grobe Steine, in denen das Regenwasser unter die Wege läuft. Dann kann es langsam im Wald versickern. Damit soll verhindert werden, dass das Wasser bei Starkregen über die Wege abfließt. Gleichzeitig schützt dies auch die Orte, die unterhalb dieser Gebiete liegen, vor Überschwemmungen. Foto: Nils Füllenbach