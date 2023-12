Die Vorfreude steigt. Parallel zum neu gestalteten Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz und dem Weihnachtsmarkt der Bälzer Nachbarschaft auf dem Balz stellen Kunsthandwerker ihre Werke am Freitag und Samstag, 8. und 9. Dezember, von 12 bis 22 Uhr und am Sonntag, 10. Dezember, von 12 bis 20 Uhr in der Kurfürstlichen Burg in Boppard aus.