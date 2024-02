Plus Mittelrhein Kulturentwicklung im Welterbe vorantreiben Als eine von acht Regionen in Rheinland-Pfalz ist die Welterbe-Region für das Förderprogramm „Aller.Land – zusammen gestalten. Strukturen stärken.“ benannt worden. Träger ist der Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal. Das Programm sei Teil des Bundesprogramms Ländliche Entwicklung und regionale Wertschöpfung (Bule plus), erklärt der Zweckverband.

Wie aus einer Pressemitteilung weiter hervorgeht, erhält der Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal für die Dauer von eineinhalb Jahren eine Entwicklungsförderung in Höhe von 40.000 Euro. Von 2024 bis Mitte 2025 soll ein Netzwerk aufgebaut und ein Konzept für ein beteiligungsorientiertes Kulturvorhaben in der Region entwickelt werden. In einer zweiten Förderphase ...