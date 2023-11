Plus Kastellaun Kreis reagiert auf die Raumnot – Theodor-Heuss-Schule Kastellaun erhält Erweiterung Platzmangel: Die Kreisverwaltung des Rhein-Hunsrück-Kreises plant einen Ausbau der Theodor-Heuss-Schule in Kastellaun. Mit den notwendigen Beschlüssen des Kreistages sind die Weichen gestellt, damit die einzige Förderschule mit den Schwerpunkten ganzheitliche und motorische Entwicklung im Kreis gestärkt werden kann.

Das berichtet die Kreisverwaltung in einer Mitteilung. In der Theodor-Heuss-Schule bestehe aufgrund kontinuierlich steigender Schülerzahlen akute Raumnot. Übergangsweise sind seit dem Schuljahr 2021/22 bereits einige Klassen in der benachbarten Integrierten Gesamtschule untergebracht. Der Kreis plant daher nach Abstimmung mit der zuständigen Aufsichtsbehörde und der Zustimmung durch die Kreisgremien einen Ergänzungsbau. Neubau ...