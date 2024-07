Plus Simmern Kostenloses Angebot: Digitalbotschafter helfen Senioren Von Viktoria Schneider Sie sind selten, aber es gibt sie noch: Senioren, die eine Steuererklärung machen wollen. Zum Beispiel, wenn sie im Ruhestand noch einen Nebenjob ausüben oder steuerpflichtige Einkünfte aus Mieteinnahmen, Kapitaleinkünfte oder andere Renten haben. Die Steuererklärung ist heutzutage ganz bequem online möglich, zum Beispiel mit dem kostenlosen Steuerprogramm Elster. Doch damit tun sich viele ältere Menschen schwer. Lesezeit: 2 Minuten

Acht ehrenamtliche Helfer aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis wollen da helfen. Die sogenannten Digitalbotschafter bieten am Donnerstag, 25. Juli, von 15 bis 17 Uhr in der Simmerner Hunsrückhalle den Kurs „EinfachElster – Steuererklärung speziell für Rentner am PC“ an. Mit dem kostenlosen Kurs sollen Hemmschwellen bei technisch unerfahrenen Senioren abgebaut werden. Das Angebot ...